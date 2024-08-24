1/12 талера 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1848 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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