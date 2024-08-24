Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/12 талера 1848 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/12 талера 1848 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1848
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1848 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • WAG (1)
Ганновер 1/12 талера 1848 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 1/12 талера 1848 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Эрнста Августа Монеты Ганновера 1848 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 1/12 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск