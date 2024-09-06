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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

6 пфеннигов 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1848 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 6 пфеннигов 1848 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1848
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1848 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 35 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • BAC (5)
  • Grün (1)
Ганновер 6 пфеннигов 1848 B на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1848 B на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1848 B на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1848 B на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1848 B на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1848 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR

Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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