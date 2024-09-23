Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1848 года B "Тип 1848-1851" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1848
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (178)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1848 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31229 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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