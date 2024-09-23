Талер 1848 года B "Тип 1848-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1848 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31229 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

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