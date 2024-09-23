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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1848 года B "Тип 1848-1851" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1848 года B "Тип 1848-1851" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1848 года B "Тип 1848-1851" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1848
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (178)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1848 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31229 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Ганновер Талер 1848 B на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Ганновер Талер 1848 B на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Ганновер Талер 1848 B на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Ганновер Талер 1848 B на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Karamitsos - October 22, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1848 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1848 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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