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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1848 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 1/2 талера 1848 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1848
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1848 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (5)
  • Möller (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
798 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе Stack's - March 22, 2022
Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1848 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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