Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1848
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1848 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.
Сохранность
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
798 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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