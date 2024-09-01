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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 10 талеров 1848 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 10 талеров 1848 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1848
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1848 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
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  • UBS (7)
  • WAG (2)
  • Westfälische (6)
Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1809 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2050 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе SINCONA - May 20, 2015
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Teutoburger - February 27, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе HIRSCH - September 24, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1848 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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