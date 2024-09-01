Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1848 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 10 талеров
- Год 1848
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1848 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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