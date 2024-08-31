Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/12 талера
- Год 1847
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1847 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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