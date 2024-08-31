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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/12 талера 1847 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/12 талера 1847 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1847
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1847 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1847 B на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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