1/12 талера 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1847 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

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