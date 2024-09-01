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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1847 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1847 B
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1847 B
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1847 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1847 A
Средняя цена 240 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
1/6 талера 1847 B
Средняя цена 270 $
Продажи
1 6
Аверс
Реверс
1/12 талера 1847 B
Средняя цена 75 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1847 B
Средняя цена 90 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1847 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1847 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1847 A
Средняя цена 150 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1847 B
Средняя цена 40 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1845-1851 Смещение штемпеля
Средняя цена 250 $
Продажи
0 2
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