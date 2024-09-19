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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1847 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1847 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1847 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1847
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1847 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • WAG (1)
Ганновер 2 пфеннига 1847 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1847 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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