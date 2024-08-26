Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1847
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1847 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2275 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 65 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
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- Russiancoin (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 185 RUB
Где продать?
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