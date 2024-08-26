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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1847 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1847 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1847
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1847 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2275 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 65 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Möller (1)
  • Russiancoin (1)
Ганновер 1 пфенниг 1847 B на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1847 B на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 185 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1847 B на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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