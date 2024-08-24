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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1847 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 1/2 талера 1847 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1847
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1847 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2708 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1700 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
697 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
659 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Emporium Hamburg - June 8, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность AU
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе SINCONA - November 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1847 B на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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