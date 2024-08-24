Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1847
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1847 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2708 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1700 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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