2 1/2 талера 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1847 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2708 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1700 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.

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