10 талеров 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1847 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1550 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 4000 CHF. Торги состоялись 21 мая 2012.

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