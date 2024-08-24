Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 10 талеров
- Год 1847
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1847 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1550 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 4000 CHF. Торги состоялись 21 мая 2012.
Сохранность
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- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Künker (2)
- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
1612 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Где продать?
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