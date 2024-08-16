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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1847 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1847 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1847
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1847 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 30 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • WAG (1)
Ганновер 2 пфеннига 1847 B на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Ганновер 2 пфеннига 1847 B на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 80 CZK
Ганновер 2 пфеннига 1847 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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