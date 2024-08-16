2 пфеннига 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1847 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 30 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

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