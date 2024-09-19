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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1847 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1847 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1847 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1847
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Ганновер Талер 1847 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Ганновер Талер 1847 A на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Ганновер Талер 1847 A на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Felzmann - May 2, 2022
Продавец Felzmann
Дата 2 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Rhenumis - September 11, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Stack's - August 23, 2021
Ганновер Талер 1847 A на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Kroha - June 5, 2021
Продавец Kroha
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1847 A на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1847 A на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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