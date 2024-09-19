Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1847 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1847
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Aureo & Calicó (2)
- Busso Peus (1)
- Cayón (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (8)
- Felzmann (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (4)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Kroha (1)
- Künker (10)
- Münz Zentrum Rheinland (4)
- Naumann (1)
- Pesek Auctions (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (7)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (2)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (3)
- Teutoburger (4)
- UBS (1)
- WAG (4)
- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Талер 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск