Талер 1847 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность UNC (2) AU (21) XF (32) VF (12) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) Сервис PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Aurea (1)

Aureo & Calicó (2)

Busso Peus (1)

Cayón (1)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (8)

Felzmann (2)

Gorny & Mosch (1)

Grün (4)

Heritage (1)

Höhn (1)

Katz (1)

Kroha (1)

Künker (10)

Münz Zentrum Rheinland (4)

Naumann (1)

Pesek Auctions (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (7)

Rhenumis (1)

SINCONA (2)

Sonntag (1)

Stack's (1)

Tauler & Fau (3)

Teutoburger (4)

UBS (1)

WAG (4)

Westfälische (1)