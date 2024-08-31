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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/6 талера 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/6 талера 1847 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/6 талера 1847 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1847
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1847 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 675 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • WAG (2)
Ганновер 1/6 талера 1847 B на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Ганновер 1/6 талера 1847 B на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Ганновер 1/6 талера 1847 B на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1847 B на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/6 талера 1847 B на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/6 талера 1847 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где купить?
Ганновер 1/6 талера 1847 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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