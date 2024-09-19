Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1847 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1847
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1847 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
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