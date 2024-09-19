1 пфенниг 1847 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1847 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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