6 пфеннигов 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1847 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2042 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 170 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2017.

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