Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
6 пфеннигов 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 1,39 гр
- Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1847
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1847 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2042 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 170 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2017.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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