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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

6 пфеннигов 1847 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1847 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 6 пфеннигов 1847 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1847
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1847 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2042 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 170 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (2)
Ганновер 6 пфеннигов 1847 B на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1847 B на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1847 B на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1847 B на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1847 B на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1847 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1847 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 6 пфеннигов 1847 B на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 6 пфеннигов 1847 B на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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