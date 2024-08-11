Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/12 талера
- Год 1850
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1850 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
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Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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