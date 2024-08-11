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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/12 талера 1850 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/12 талера 1850 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1850
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1850 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (3)
Ганновер 1/12 талера 1850 B на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Ганновер 1/12 талера 1850 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Ганновер 1/12 талера 1850 B на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Ганновер 1/12 талера 1850 B на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1850 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1850 B на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1850 B на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/12 талера 1850 B на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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