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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1850 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1850 B
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
5 талеров 1850 B
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1850 B
Средняя цена 820 $
Продажи
0 94

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1850 B Bergsegen-des Harzes
Средняя цена 140 $
Продажи
0 144
Аверс
Реверс
1/12 талера 1850 B
Средняя цена 45 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1850 B
Средняя цена 65 $
Продажи
1 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1850 B
Средняя цена 65 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1850 B
Средняя цена 15 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1845-1851 Смещение штемпеля
Средняя цена 250 $
Продажи
0 2
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