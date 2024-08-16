Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1850 года B. Bergsegen-des Harzes (Ганновер, Эрнст Август)
Разновидность: Bergsegen-des Harzes
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1850
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (144)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1850 года со знаком B. Bergsegen-des Harzes. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4967 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2023.
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