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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1850 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1850 года B - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1850
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1850 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4105 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • Денга1700 (3)
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1850 B на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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