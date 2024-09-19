6 пфеннигов 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1850 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1170 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 130 USD. Торги состоялись 13 сентября 2018.

Сохранность UNC (7) Сохранность (слабы) MS66 (1) Сервис PCGS (1)