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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

6 пфеннигов 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1850 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 6 пфеннигов 1850 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1850
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1850 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1170 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 130 USD. Торги состоялись 13 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Ганновер 6 пфеннигов 1850 B на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1850 B на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1850 B на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1850 B на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Ганновер 6 пфеннигов 1850 B на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Ганновер 6 пфеннигов 1850 B на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Ганновер 6 пфеннигов 1850 B на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Ганновер 6 пфеннигов 1850 B на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Ганновер 6 пфеннигов 1850 B на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где купить?
Ганновер 6 пфеннигов 1850 B на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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