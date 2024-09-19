Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
6 пфеннигов 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 1,39 гр
- Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1850
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1850 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1170 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 130 USD. Торги состоялись 13 сентября 2018.
Сохранность
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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