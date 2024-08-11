Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1850
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1850 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 15 EUR. Торги состоялись 8 октября 2022.
Сохранность
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- Katz (1)
- KM NUMIS (1)
- Russiancoin (7)
Где продать?
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