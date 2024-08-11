1 пфенниг 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1850 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 15 EUR. Торги состоялись 8 октября 2022.

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