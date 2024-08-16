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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 5 талеров 1850 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 5 талеров 1850 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1850
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1850 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2306 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 6500 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

Сохранность
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1819 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
4683 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS65 DPL NGC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1850 B на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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