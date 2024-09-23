2 1/2 талера 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1850 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 мая 2018.

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