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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1850 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 1/2 талера 1850 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1850
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1850 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1338 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
905 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Roma Numismatics - March 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Stack's - November 16, 2022
Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Heritage - September 16, 2021
Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Heritage - September 16, 2021
Продавец Heritage
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1850 B на аукционе Russiancoin - January 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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