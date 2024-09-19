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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 10 талеров 1850 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 10 талеров 1850 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1850
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1850 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3603 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 28 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2167 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Lugdunum - December 16, 2022
Продавец Lugdunum
Дата 16 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1850 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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