Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1850 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 10 талеров
- Год 1850
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1850 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3603 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 28 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Lugdunum
Дата 16 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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