Талер 1840 года A "Тип 1838-1840" (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 27 августа 2013.

Сохранность UNC (3) AU (26) XF (17) VF (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) Сервис NGC (2)

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