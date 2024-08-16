Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1840 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1840 S
Средняя цена 640 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1840 A
Средняя цена 200 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Талер 1840 A
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Талер 1840 A
Средняя цена 160 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Талер 1840 S
Средняя цена 340 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
1/6 талера 1840 S
Средняя цена 160 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/12 талера 1840 S
Средняя цена 100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/24 талера 1840 A
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1840 S
Средняя цена 40 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1840 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1840 A
Средняя цена 280 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск