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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1840 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1840 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1840 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1840
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1840 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 718 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.

Сохранность
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  • WAG (1)
Ганновер 2 пфеннига 1840 A на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1840 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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