2 пфеннига 1840 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1840 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 718 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 10 февраля 2019.

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