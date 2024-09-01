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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/6 талера 1840 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/6 талера 1840 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/6 талера 1840 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1840
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1840 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2455 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Künker - March 15, 2017
Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1840 S на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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