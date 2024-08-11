Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1840 года S "Тип 1840-1841" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1840 года S "Тип 1840-1841" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1840 года S "Тип 1840-1841" - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 16,821 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
  • Диаметр 33,4 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1840
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1840 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Cayón (1)
  • COINSNET (2)
  • Emporium Hamburg (17)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (4)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (3)
  • Höhn (7)
  • Kroha (2)
  • Künker (16)
  • MARCINIAK (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (10)
  • Nomisma (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (10)
  • WAG (5)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1772 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Ганновер Талер 1840 S на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Nomisma - April 16, 2023
Продавец Nomisma
Дата 16 апреля 2023
Сохранность F
Цена
Ганновер Талер 1840 S на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Ганновер Талер 1840 S на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1840 S на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Александр - January 12, 2022
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1840 S на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Эрнста Августа Монеты Ганновера 1840 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск