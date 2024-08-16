Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1840 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/12 талера
- Год 1840
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1840 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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- WAG (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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