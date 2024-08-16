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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1840 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/12 талера 1840 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/12 талера 1840 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1840
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1840 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
Ганновер 1/12 талера 1840 S на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ганновер 1/12 талера 1840 S на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Ганновер 1/12 талера 1840 S на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/12 талера 1840 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1840 S на аукционе Hess Divo - December 3, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1840 S на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/12 талера 1840 S на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1840 S на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1840 S на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/12 талера 1840 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1840 S на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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