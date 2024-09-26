Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1840 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/24 талера
- Год 1840
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- BAC (4)
Где продать?
Для продажи 1/24 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск