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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1840 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1840 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 4 пфеннига 1840 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,93 гр
  • Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2027 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1840
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1840 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 30 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

Сохранность
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  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 4 пфеннига 1840 S на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1840 S на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1840 S на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1840 S на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1840 S на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1840 S на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1840 S на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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