4 пфеннига 1840 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1840 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 30 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.

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