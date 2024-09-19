Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1840 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,93 гр
- Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2027 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1840
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1840 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 30 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2014.
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