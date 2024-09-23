Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1840 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 16,821 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
- Диаметр 33,4 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1840
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Spink UK за 21000 GBP. Торги состоялись 21 июня 2011.
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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