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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1840 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1840 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1840 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 16,821 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7033 гр
  • Диаметр 33,4 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1840
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Spink UK за 21000 GBP. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер Талер 1840 A на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
16205 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Ганновер Талер 1840 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
24200 $
Цена в валюте аукциона 22500 EUR
Ганновер Талер 1840 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1840 A на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1840 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1840 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1840 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1840 A на аукционе Reinhard Fischer - July 15, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1840 A на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1840 A на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1840 A на аукционе Reinhard Fischer - March 10, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1840 A на аукционе Reinhard Fischer - January 15, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 января 2016
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1840 A на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1840 A на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1840 A на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1840 A на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1840 A на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1840 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1840 A на аукционе Spink - June 21, 2011
Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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