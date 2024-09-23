Талер 1840 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Spink UK за 21000 GBP. Торги состоялись 21 июня 2011.

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