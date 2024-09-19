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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1840 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1840 года S - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 1/2 талера 1840 года S - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1840
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1840 года со знаком S. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4898 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Höhn (1)
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  • UBS (3)
Ганновер 2 1/2 талера 1840 S на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1840 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
695 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1840 S на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1840 S на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1840 S на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1840 S на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1840 S на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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