Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1844 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1844
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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- Westfälische (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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