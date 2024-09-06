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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1844 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1844 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1844 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1844
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
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  • Soler y Llach (1)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер Талер 1844 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Ганновер Талер 1844 A на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Ганновер Талер 1844 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1844 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1844 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе Stephen Album - May 19, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1844 A на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1844 A на аукционе Emporium Hamburg - February 27, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 27 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1844 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1844 A на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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