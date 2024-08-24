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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1844 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1844 S
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 талеров 1844 B
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1844 A
Средняя цена 200 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Талер 1844 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/6 талера 1844 B
Средняя цена 220 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/12 талера 1844 S
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/12 талера 1844 B
Средняя цена 40 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/24 талера 1844 A
Средняя цена 650 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1844 S
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1844 B
Средняя цена 40 $
Продажи
1 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1844 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1844 S
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1844 A
Средняя цена
Продажи
0 0
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