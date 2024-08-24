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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1844 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1844 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/24 талера 1844 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1844
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • BAC (5)
  • Russiancoin (7)
  • Sonntag (1)
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/24 талера 1844 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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