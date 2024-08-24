1/24 талера 1844 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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