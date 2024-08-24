Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1844 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/24 талера
- Год 1844
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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