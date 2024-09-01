1/12 талера 1844 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1844 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1404 проданному на аукционе SINCONA AG за 70 CHF. Торги состоялись 18 мая 2015.

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