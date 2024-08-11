2 пфеннига 1844 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1844 года со знаком S. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6089 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 85 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

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