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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1844 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 10 талеров 1844 года S - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 10 талеров 1844 года S - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1844
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1844 года со знаком S. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2018.

Сохранность
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  • Teutoburger (3)
Ганновер 10 талеров 1844 S на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1844 S на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
5230 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Ганновер 10 талеров 1844 S на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Ганновер 10 талеров 1844 S на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Ганновер 10 талеров 1844 S на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Ганновер 10 талеров 1844 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
5184 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Ганновер 10 талеров 1844 S на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1844 S на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 10 талеров 1844 S на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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