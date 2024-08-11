6 пфеннигов 1844 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1844 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 45 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

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