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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

6 пфеннигов 1844 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1844 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 6 пфеннигов 1844 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1844
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1844 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 45 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • WAG (1)
Ганновер 6 пфеннигов 1844 B на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1844 B на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1844 B на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1844 B на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1844 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1844 B на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 6 пфеннигов 1844 B на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 6 пфеннигов 1844 B на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Ганновер 6 пфеннигов 1844 B на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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