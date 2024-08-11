Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
6 пфеннигов 1844 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 1,39 гр
- Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1844
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1844 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 45 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.
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