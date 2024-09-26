Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1844 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/12 талера
- Год 1844
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1844 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2465 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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- Grün (1)
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- WAG (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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