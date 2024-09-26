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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1844 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/12 талера 1844 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/12 талера 1844 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1844
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1844 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2465 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Coinhouse (1)
  • Grün (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Ганновер 1/12 талера 1844 B на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 1/12 талера 1844 B на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Ганновер 1/12 талера 1844 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1844 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1844 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1844 B на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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