Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/6 талера 1844 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/6 талера
- Год 1844
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1844 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
******
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