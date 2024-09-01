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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/6 талера 1844 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/6 талера 1844 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/6 талера 1844 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1844
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1844 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1844 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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