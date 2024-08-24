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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

6 пфеннигов 1844 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1844 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 6 пфеннигов 1844 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1844
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1844 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1371 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Künker (2)
Ганновер 6 пфеннигов 1844 S на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 6 пфеннигов 1844 S на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 220 CZK
Ганновер 6 пфеннигов 1844 S на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1844 S на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 6 пфеннигов 1844 S на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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