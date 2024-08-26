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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1844 года B (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 10 талеров 1844 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 10 талеров 1844 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1844
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1844 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
Ганновер 10 талеров 1844 B на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
8914 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Ганновер 10 талеров 1844 B на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
3789 $
Цена в валюте аукциона 3600 CHF
Ганновер 10 талеров 1844 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Ганновер 10 талеров 1844 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1844 B на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1844 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 10 талеров 1844 B на аукционе Heritage - May 1, 2012
Ганновер 10 талеров 1844 B на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1844 B на аукционе Stack's - July 29, 2008
Ганновер 10 талеров 1844 B на аукционе Stack's - July 29, 2008
Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1844 B на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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