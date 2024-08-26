Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1844 года B (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 10 талеров
- Год 1844
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1844 года со знаком B. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
8914 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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