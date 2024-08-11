2 пфеннига 1844 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 938 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 44 EUR. Торги состоялись 15 января 2017.

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