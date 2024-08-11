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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1844 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1844 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1844 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1844
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 938 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 44 EUR. Торги состоялись 15 января 2017.

Сохранность
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Ганновер 2 пфеннига 1844 A на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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