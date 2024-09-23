1 пфенниг 1839 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1839 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 849 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 48 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.

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