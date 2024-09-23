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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1839 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1839 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1839 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1839
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1839 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 849 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 48 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.

Сохранность
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  • WAG (2)
  • Денга1700 (1)
Ганновер 1 пфенниг 1839 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 1 пфенниг 1839 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1839 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1839 A на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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