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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1839 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1839 S
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
5 талеров 1839 S
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1839 S
Средняя цена 760 $
Продажи
0 30

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1839 A
Средняя цена 330 $
Продажи
0 143
Аверс
Реверс
2/3 талера 1839 A
Средняя цена 140 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1/12 талера 1839 S
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/24 талера 1839 S
Средняя цена
Продажи
1 3
Аверс
Реверс
1/24 талера 1839 A
Средняя цена 85 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1839 A
Средняя цена 330 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1839 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1839 S
Средняя цена 30 $
Продажи
0 7

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1839 A Визит короля на Монетный Двор Клаусталя
Средняя цена 360 $
Продажи
0 176
Аверс
Реверс
1 пфенниг без года (1839) Посещение монетного двора в Клаустале
Средняя цена 75 $
Продажи
0 28
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