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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год без года (1839)
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг без года (1839) года "Посещение монетного двора в Клаустале". Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 175 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Reinhard Fischer - March 6, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 6 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Reinhard Fischer - July 11, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 июля 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" на аукционе Reinhard Fischer - January 17, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1839 "Посещение монетного двора в Клаустале" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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