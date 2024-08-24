Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год без года (1839)
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг без года (1839) года "Посещение монетного двора в Клаустале". Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 175 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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