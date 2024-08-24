1 пфенниг без года (1839) "Посещение монетного двора в Клаустале" (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг без года (1839) года "Посещение монетного двора в Клаустале". Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 175 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность AU (2) XF (20) VF (6)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (2)

Grün (3)

Höhn (1)

Möller (1)

Münz Zentrum Rheinland (2)

Münzen Gut-Lynt (1)

Reinhard Fischer (9)

Sonntag (1)

Teutoburger (3)

WAG (4)

Westfälische (1)